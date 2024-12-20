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Совещание «Освоение ресурсной базы Белого моря: добыча и переработка морских водорослей» прошло в Карелии. Фото пресс-службы министерства сельского и рыбного хозяйства региона https://mcx.gov.karelia.ru/

Карелия хочет активнее взяться за водоросли

В Карелии прошло совещание «Освоение ресурсной базы Белого моря: добыча и переработка морских водорослей». Участники выработали предложения по развитию этого направления.

На совещание собрались порядка 50 участников из Карелии, Архангельской, Тверской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Были представители бизнеса, Росрыболовства, региональной и муниципальной власти, научного сообщества, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики.

«Вопросу освоения водорослей до сих пор не было уделено достаточного внимания. В настоящее время использование ресурсной базы Белого моря является одним из наиболее приоритетных направлений развития рыбохозяйственного комплекса Республики Карелия. Ежегодно в регионе добывается более 1 тыс. тонн водорослей, в основном это фукусы, в том числе из штормовых выбросов, и в меньшей степени — ламинария», — рассказала и.о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина.

Представитель Северного филиала ВНИРО Марина Березина отметила, что, по научным оценкам, в Белом море возможно ежегодно добывать порядка 50 тыс. тонн водорослей. Однако сейчас ресурс осваивается не более чем на 10%. Это связано и с ограниченным периодом добычи водорослей в северных широтах, и с технологиями заготовки, и с периодом восстановления запасов.

Улучшить показатели предполагается через реализацию инвестиционного проекта завода по глубокой переработке водорослей в поселке Березовка. Планами поделился учредитель компании «Биомедицинские инновационные технологии» Анатолий Хитров: «На рынке компания работает непродолжительное время, порядка 20 лет. Добываем водоросли в Белом море около 5 лет. Начать изготовление детского и спортивного питания и пищевых добавок из беломорских водорослей планируем уже в 2025 году».

По итогам совещания выработали решения по законодательному регулированию в сфере добычи, переработки водорослей и реализации готовой продукции, налогообложению, развитию кооперации в отрасли, государственной поддержке.

По данным властей республики, сбор и заготовку водорослей в Карелии ведут порядка 15 хозяйствующих субъектов, из которых наиболее крупные — рыболовецкие колхозы «Заря Севера» и «Беломор», компания «Морские биотехнологии», индивидуальные предприниматели Алексей Захаров и Александр Дмитриев. В основном в регионе организована первичная переработка водорослей с получением фукусной крупки или замороженной дробленой массы водорослей. Они используются для производства удобрений, кормовых добавок для сельскохозживотных, а также фармацевтических препаратов.

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Fishnews

  • Совещание «Освоение ресурсной базы Белого моря: добыча и переработка морских водорослей» прошло в Карелии. Фото пресс-службы министерства сельского и рыбного хозяйства региона https://mcx.gov.karelia.ru/
  • На совещание собрались порядка 50 участников из Карелии, Архангельской, Тверской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Фото пресс-службы министерства сельского и рыбного хозяйства республики https://mcx.gov.karelia.ru/
  • Участвовали представители бизнеса, Росрыболовства, региональной и муниципальной власти, научного сообщества. Фото пресс-службы министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии https://mcx.gov.karelia.ru/
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