Рыбопереработчики подводят итоги года

Рыбопереработка, как и другие сферы экономики, столкнулась с увеличением себестоимости. Расти и развиваться и в этих условиях позволяют сильные бренды, уверен генеральный директор компании «Дальпромрыба» Роман Рыбаков.

Каким этот год стал для предприятий, которые обеспечивают рыбной продукцией розничного потребителя? Темы, поднятые в интервью с председателем Рыбного союза Александром Паниным, продолжаем на онлайн-конференции с генеральным директором компании «Дальпромрыба» Романом Рыбаковым.

О себестоимости

К росту расходной части рыбопереработчиков приводит ряд факторов. Сказывается ослабление рубля, повышение кредитных ставок (Центробанк в октябре повысил ключевую ставку до 21%), удорожание операций по платежам за рубеж. Давление на себестоимость продукции оказывает и увеличение расходов на заработную плату, и более «дорогая», чем раньше, логистика, рассказал руководитель «Дальпромрыбы».

В условиях роста себестоимости сохранить позиции на рынке и даже улучшить их производителям помогают сильные бренды, уверен Роман Рыбаков. Именно бренды выстраивают эмоциональную связь с потребителем и учитывают его нужды.

«У нас в этом году очень высокие темпы роста, и это благодаря тому, что мы хорошо понимаем нашего потребителя, — отметил он. — Если вы работаете с потребителем, нужно разговаривать на его языке».

Без бренда производитель превращается в сырьевой придаток торговых сетей и рискует рано или поздно исчезнуть с рынка, полагает собеседник Fishnews.

О роли импорта в насыщении рынка

«Дальпромрыба» работает как с отечественной, так и с импортной рыбой. И возможность для российской рыбопереработки использовать различное сырье — это очень важно, акцентировал руководитель компании.

Наша страна ежегодно вылавливает около 5 млн тонн водных биоресурсов, ее флот работает в самых разных промысловых районах. Однако российским потребителем востребованы и виды рыбы и морепродуктов, которые отечественные рыбаки не добывают. В качестве примера можно привести хорошо известного нашему покупателю тунца. И вот здесь импорт как раз помогает обеспечить видовое разнообразие для российского потребителя.

О цифровой маркировке

В этом году введена обязательная цифровая маркировка консервированной рыбной продукции. Новое требование, конечно, приводит к определенным дополнительным расходам. В этой ситуации хочется рассчитывать, что новшество будет выполнять заявленные задачи по защите рынка. «Надеюсь, что система цифровой маркировки «Честный знак» вместе с системой ветеринарной сертификации «Меркурий» позволят остаться на этом поле только честным, добросовестным производителям», — подчеркнул Роман Рыбаков.

Когда все предприятия ответственно подходят к качеству продукции, это идет на пользу товарной категории в целом, повышает доверие к ней потребителя.

Завод компании в подмосковном Домодедово также присоединился к цифровой маркировке продукции, рассказал генеральный директор «Дальпромрыбы».

О значении рыбопереработки

В рамках специальной рубрики «Сильная переработка — гордость отрасли» Fishnews совместно с экспертами рассказывает, чем живет сегодня российский рыбоперерабатывающий бизнес.

Именно по результатам работы предприятий, выпускающих продукцию для розницы, потребитель судит обо всей отрасли. И сильная переработка — это действительно гордость рыбной промышленности, уверен Роман Рыбаков.

«Мы делаем питание наших сограждан более разнообразным и более здоровым. И мы гордимся своей работой», — сказал собеседник Fishnews.

«Я призываю всех участников нашей индустрии больше рассказывать о пользе продукта, о своих брендах — популяризировать рыбную продукцию. Она и правда крайне полезна и важна для потребителя», — подчеркнул руководитель «Дальпромрыбы».

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