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Производственно-распределительный центр «Норебо» в Клину специализируется на подготовке рыбы и морепродуктов для поставок розничному потребителю

Потребительские предпочтения по рыбе строятся на трех китах, считают в «Норебо»

Запрос современного российского потребителя в отношении рыбной продукции можно охарактеризовать тремя словами: просто, вкусно и качественно, считает руководитель производственно-распределительного центра группы «Норебо» в Клину Александр Соколов.

Для современного потребителя прежде всего важно, чтобы рыбопродукция была проста в приготовлении, вкусна и качественна, — такой взгляд на запрос рынка высказал директор обособленного подразделения «Норебо.ру» в Клину Александр Соколов.

Что касается стоимостного фактора, то практика холдинга показывает, что потребитель готов платить за качество.

Производственно-распределительный центр «Норебо» специализируется на подготовке рыбы и морепродуктов для поставок розничному потребителю. Производство в Подмосковье работает уже пять лет: его запуск состоялся 18 октября 2019 г. «Концепция наша осталась неизменной: мы работаем только с той продукцией, которая добывается флотами нашей группы. Это позволяет нам обеспечивать контроль качества на всей цепочке поставки, от вылова до потребителя», — подчеркнул руководитель подразделения.

Суда «Норебо» ведут промысел на Дальнем Востоке, Северо-Западе Атлантики, в Западной Африке и на юге Тихого океана. В Клину выпускают продукцию из трески, пикши, палтуса, окуня и креветки, ассортимент из дальневосточной рыбы и морепродуктов — это в первую очередь минтай и кальмар. Всего сейчас производится более 27 позиций.

Бренд Borealis, который холдинг представляет на розничном рынке, изначально позиционировался как высококачественная продукция одноразовой заморозки. Для того чтобы продукт благополучно доходил до стола потребителя, большое внимание уделяется упаковке, акцентировал Александр Соколов. Здесь производство, по его словам, очень плотно взаимодействует с технологическими отделами поставщиков упаковочных материалов. «Вплоть до того, что иногда мы разрабатываем с нуля новые составы пленки, чтобы они отвечали нашим требованиям», — обрисовал директор подразделения.

Подмосковное предприятие вышло на выпуск свыше 200 тонн готовой продукции в неделю. «Я думаю, что этот год станет рекордным для нас», — отметил Александр Соколов.

Руководитель производственно-распределительного центра дал интервью в рамках проекта «Сильная переработка — гордость отрасли». С помощью этой программы Fishnews рассказывает, чем живет сегодня российская рыбоперерабатывающая промышленность.

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  • Производственно-распределительный центр «Норебо» в Клину специализируется на подготовке рыбы и морепродуктов для поставок розничному потребителю
  • Здесь выпускают продукцию из разных видов рыб. Фото предоставлено группой «Норебо»
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