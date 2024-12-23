Новости
Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Для рыбных новинок не хватает инвестиций

Снижение рентабельности и отсутствие доступного финансирования не позволяют рыбопереработчикам разрабатывать и выводить на рынок новые прорывные продукты, востребованные у потребителей, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

Российские потребители все чаще выбирают рыбную продукцию, требующую минимальных усилий для приготовления. «Мы видим явный тренд на рост продаж полуфабрикатов, полуготовой и готовой еды», — заявил на встрече с журналистами председатель Рыбного союза Александр Панин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по данным отраслевого объединения, только за последний год в крупнейших федеральных сетях продажи стейков и медальонов из рыбы в весовом выражении выросли на 29%, рыбных котлет — на 29%, рыбных палочек и наггетсов — на 26%, крабовых палочек — на 12%, рыбного филе — на 9%, морепродуктов — на 9%. Популярностью пользуется и рыба на льду.

«Это говорит о том, что потребитель все больше начинает ценить свое личное время, комфорт и удобство, и все чаще люди готовы платить за сервис и качество разумно большую цену. И, судя по всему, этот тренд будет только нарастать», — обратил внимание Александр Панин.

По его словам, за последние два года федеральный ритейл во многом развернулся в сторону рыбной продукции. «Производители подтягиваются за требованиями потребителя, и полка выглядит совершенно по-другому — гораздо приятнее», — отметил руководитель Рыбного союза.

При этом предпосылок для роста потребления рыбной продукции на душу населения в ближайший год переработчики не видят. «Несмотря на все предпринимаемые отраслевым сообществом и ритейлом меры мы ожидаем стагнацию, а возможно даже небольшое снижение потребления», — предупредил Александр Панин. Причиной этого помимо роста цен он назвал отсутствие новых продуктов.

Новинки, которые предлагают производители, как правило, являются реинкарнацией уже существующих на рынке продуктов. «Там просто новая упаковка, новые вкусы, но не кардинально новое предложение, — указал председатель Рыбного союза. — Прямо прорывных вещей нет, поскольку нет новых заводов, нет фабрик совершенно новых. Для того чтобы они появлялись, все-таки нужны другие условия — экономические, инвестиционные. А пока мы видим сокращение инвестиционных программ, программ разработки и внедрения новых продуктов по причине снижения рентабельности рыбопереработки и повышения стоимости кредитных средств».

В силу этих причин производственные мощности для выпуска востребованных рынком готовых и полуготовых блюд, в том числе из рыбы и морепродуктов, стоят федеральные ритейлеры, а не рыбопереработчики. «Я не знаю ни одного перерабатывающего предприятия, которое сейчас заложило бы какой-то новый комбинат с точки зрения производства продукции ready-to-cook, ready-to-eat. Проекты есть, реализации нет, — заявил Александр Панин. — Я знаю, что по крайней мере два проекта сейчас лежат под сукном ввиду отсутствия доступного финансирования».

Читайте также: Через тернии к водорослям

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Все материалы

Интервью

Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Наша цель — избавить флот от удавки импорта

Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта Вячеслав КВАШНИН

Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта

Вячеслав КВАШНИН

Развитие рыбного порта тесно связано с железной дорогой

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Мы выстроили цепочку от рыбака до стола

Директор обособленного подразделения «НОРЕБО РУ» Александр СОКОЛОВ

Директор обособленного подразделения «НОРЕБО РУ»

Александр СОКОЛОВ

Российский рынок — это интересное направление

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Годовой грузооборот «Меридиан Сервис» вырос с 39 тыс. тонн в 2018 году до 85 тыс. тонн в 2023 году

Секреты рыбной логистики

Доставку молоди трепанга на новое место жительства осуществляет водолаз. Просто высыпать с борта нельзя: съедят рыбы

Мариферма в Приморье: риски и перспективы

Будущее дальневосточных водорослей обсуждают в рыбной отрасли

Через тернии к водорослям

FMF-1000 — это наиболее мощная и продвинутая модель эхолота SEAMAN

SEAMAN: все о рыбе расскажет аргентинский эхолот

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.