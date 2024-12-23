Для рыбных новинок не хватает инвестиций

Снижение рентабельности и отсутствие доступного финансирования не позволяют рыбопереработчикам разрабатывать и выводить на рынок новые прорывные продукты, востребованные у потребителей, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

Российские потребители все чаще выбирают рыбную продукцию, требующую минимальных усилий для приготовления. «Мы видим явный тренд на рост продаж полуфабрикатов, полуготовой и готовой еды», — заявил на встрече с журналистами председатель Рыбного союза Александр Панин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по данным отраслевого объединения, только за последний год в крупнейших федеральных сетях продажи стейков и медальонов из рыбы в весовом выражении выросли на 29%, рыбных котлет — на 29%, рыбных палочек и наггетсов — на 26%, крабовых палочек — на 12%, рыбного филе — на 9%, морепродуктов — на 9%. Популярностью пользуется и рыба на льду.

«Это говорит о том, что потребитель все больше начинает ценить свое личное время, комфорт и удобство, и все чаще люди готовы платить за сервис и качество разумно большую цену. И, судя по всему, этот тренд будет только нарастать», — обратил внимание Александр Панин.

По его словам, за последние два года федеральный ритейл во многом развернулся в сторону рыбной продукции. «Производители подтягиваются за требованиями потребителя, и полка выглядит совершенно по-другому — гораздо приятнее», — отметил руководитель Рыбного союза.

При этом предпосылок для роста потребления рыбной продукции на душу населения в ближайший год переработчики не видят. «Несмотря на все предпринимаемые отраслевым сообществом и ритейлом меры мы ожидаем стагнацию, а возможно даже небольшое снижение потребления», — предупредил Александр Панин. Причиной этого помимо роста цен он назвал отсутствие новых продуктов.

Новинки, которые предлагают производители, как правило, являются реинкарнацией уже существующих на рынке продуктов. «Там просто новая упаковка, новые вкусы, но не кардинально новое предложение, — указал председатель Рыбного союза. — Прямо прорывных вещей нет, поскольку нет новых заводов, нет фабрик совершенно новых. Для того чтобы они появлялись, все-таки нужны другие условия — экономические, инвестиционные. А пока мы видим сокращение инвестиционных программ, программ разработки и внедрения новых продуктов по причине снижения рентабельности рыбопереработки и повышения стоимости кредитных средств».

В силу этих причин производственные мощности для выпуска востребованных рынком готовых и полуготовых блюд, в том числе из рыбы и морепродуктов, стоят федеральные ритейлеры, а не рыбопереработчики. «Я не знаю ни одного перерабатывающего предприятия, которое сейчас заложило бы какой-то новый комбинат с точки зрения производства продукции ready-to-cook, ready-to-eat. Проекты есть, реализации нет, — заявил Александр Панин. — Я знаю, что по крайней мере два проекта сейчас лежат под сукном ввиду отсутствия доступного финансирования».

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