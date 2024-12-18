Бизнес и государство попробуют сообща продвигать рыбу

В 2025 г. отраслевое сообщество продолжит развивать программы популяризации рыбной продукции, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин. Ожидается, что работу в этом направлении начнет и агентство по продвижению российской рыбы.

Первое заседание наблюдательного совета АНО «Агентство по продвижению российской рыбной продукции» состоится уже на следующей неделе, рассказал на встрече с журналистами 17 декабря председатель Рыбного союза Александр Панин. Автономная некоммерческая организация была создана в рамках реализации дорожной карты, направленной на повышение потребления рыбы внутри страны.

По словам Александра Панина, входящего в наблюдательный совет АНО, работу агентства планируется запустить со следующего года. «Программа сверстана, но пока эта программа — в первую очередь это исследования, которые в дорожной карте и прописаны. Исследования рынка, исследования потребительских предпочтений, ограничений, барьеров и так далее», — уточнил глава Рыбного союза. Результатом этих исследований должен стать доклад правительству с рекомендациями относительно того, на чём стоит сосредоточить основные усилия, чтобы максимально эффективно использовать меры господдержки, в том числе финансовой.

По информации Рыбного союза, в 2025 г. продолжится развитие отраслевых мероприятий по популяризации рыбы. В их числе дальневосточный фестиваль «О!Мега Вкус» и программа «Дальневосточный минтай», которую реализует Ассоциация добытчиков минтая. Причем Александр Панин не исключил возможности объединения этих проектов. «Сейчас эти переговоры ведутся, — сообщил он. — Если бы это случилось, думаю, это была бы классная коллаборация, потому что когда две крупные компании развивают минтай, каждая по-своему, это немного странно».

Производители рыбной продукции также рассчитывают на продолжение московских фестивалей «Рыбная неделя» и дальнейшее масштабирование формата рыбных рынков «Москва — на волне», в том числе за пределами столицы. «Правительство Москвы прилагает большие усилия с точки зрения продвижения рыбной продукции. «Москва — на волне» — два уже открыты, третий в ближайшее время откроется. На мой взгляд, шикарные проекты, и дай бог, чтобы такие появлялись дальше в городах-миллионниках. Потому что и рыба более доступная точно, чем в федеральном ритейле, и выкладка классная, — выразил мнение Александр Панин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к организации рыбных фестивалей могут присоединиться и новые регионы. «Обсуждаем с правительством Камчатки проведение фестиваля лососевых рыб «Дальневосточные лососи». Тем более, следующий год у нас рыбный. Посмотрим, что из этого получится», — поделился планами руководитель Рыбного союза.

Особые надежды в отраслевом объединении возлагают на совместные проекты ритейлеров, рыбаков и переработчиков. «Очень хорошая пока, по крайней мере, предполагается программа взаимодействия с ритейлом. В частности, с X5 Retail Group, самые активные ребята с точки зрения рыбы», — отметил Александр Панин.

По его словам, помимо коллаборации РРПК, «Агамы» и Х5 по минтаю сейчас ведутся переговоры о реализации аналогичных проектов с участием других крупных рыбодобывающих компаний Дальнего Востока.

«Будут реализовываться дополнительные такие проекты — двухсторонние, трехсторонние, которые позволят нам улучшать качественное предложение и повышать доступность рыбной продукции, — заявил председатель Рыбного союза. — Когда сокращается количество транзакций, эффект явно виден. И ребята видят, самое главное, экономику друг друга. Раскрывается вся себестоимость — и у рыбака, и у переработчика, и у ритейлера. Соответственно, они договариваются о каких-то правилах игры с тем, чтобы подвинуть конкурентов на полках, а для потребителей сделать более приятное предложение».

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