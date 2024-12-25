Квоты Дальнего Востока распределили по предприятиям

Росрыболовство распределило по пользователям Дальневосточного бассейна квоты добычи в морских водах на 2025 г. Это объемы, по которым ведет промысел основная часть предприятий.

Приказом от 24 декабря 2024 г. Росрыболовство распределило по предприятиям Дальнего Востока квоты добычи в морских водах на предстоящий год. Пользователям предоставлены для освоения такие важнейшие объекты, как минтай, сельдь, треска.

На основании приказа теруправления Росрыболовства будут выдать разрешения на вылов, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее были распределены по пользователям Дальневосточного бассейна квоты под инвестиции — крабов и рыбы.

Текст приказа Росрыболовства смотрите в прикрепленном файле.

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