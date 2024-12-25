В Беринговом море предложены промысловые ограничения

Минсельхоз представил проект приказа по ограничениям использования орудий лова в Западно-Беринговоморской зоне Карагинской подзоне. Меры объясняются сохранением трески.

Проект приказа об ограничении рыболовства в Беринговом море на 2025 г. размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается закрыть до конца марта следующего года добычу с использованием ярусных орудий в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне, а также по 15 марта — рыболовство в этих промрайонах с применением донных тралов и снюрреводов. Исключение предполагается для рыболовства в научно-исследовательских целях.

Ранее ограничения обсуждались в привязке к необходимости сохранения трески во время формирования преднерестовых и нерестовых скоплений.

В декабре Минсельхоз также опубликовал проект приказа об ограничениях спецпромысла трески в Беринговом море.

ДОПОЛНЕНИЕ: Позднее проект приказа был размещен на портале regulation.gov.ru в новой версии. Предполагается запрет на использование в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне донных тралов и снюрреводов по 15 апреля.



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