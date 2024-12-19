Регулятор предложил ограничения по минтаю и сельди Берингова моря

Минсельхоз представил проекты приказов о дополнительных мерах регулирования промысла минтая и сельди в Западно-Беринговоморской зоне на предстоящий год.

Специализированный промысел минтая в Западно-Беринговоморской зоне восточнее 174°00' в.д. планируется запретить с 16 по 31 мая, сообщает корреспондент Fishnews. Как отмечали ученые, такая мера предложена для снижения промыслового пресса на западноберинговоморскую популяцию минтая.

Проект приказа по сельди предусматривает ограничение запретного срока в Западно-Беринговоморской зоне к западу от 179°00' в.д. периодом с 1 июня по 30 сентября. В 2023 и 2024 гг. запрет устанавливался до конца года. Специалисты указывали на действенность мер по сохранению корфо-карагинской популяции сельди и предлагали оставить запрет только на период максимального масштаба миграции рыб к мысу Наварин.

Ранее Минсельхоз также разместил проект приказа об ограничениях промысла трески в Беринговом море.

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