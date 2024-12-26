Приморский край наловил более 880 тыс. тонн за год

Рыбопромышленники Приморья по состоянию на конец декабря добыли почти 19% от всероссийского вылова и около 25% от результата Дальневосточного бассейна, рассказали в профильном министерстве края.

Традиционно основным объектом промысла является минтай. Его добыли порядка 570 тыс. тонн, или 65% от общего вылова края, отмечает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, 27% вылова региона, или более 240 тыс. тонн, приходятся на сардину-иваси (116 тыс. тонн), тихоокеанскую сельдь (91 тыс. тонн), крабов (35 тыс. тонн).

Лососевая путина в Приморье завершилась с итогом 1,9 тыс. тонн. С 1 января начнется еще одна из крупнейших путин — сезон «А» минтаевой путины в Охотском море.

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