Правительство обсудит законопроект о рыболовных участках

Правительство рассмотрит на заседании 27 декабря проект федерального закона о подходах при закреплении рыболовных участков. Ранее обсуждалось проведение единовременной кампании по перезаключению договоров на участки.

Проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» включен в повестку заседания правительства на 27 декабря.

Законопроект направлен на совершенствование подходов, применяемых при заключении договоров пользования рыболовным участком, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Напомним, что с сентября 2024 г. вступили в силу изменения законодательства о принципах закрепления рыболовных участков. В законе предусмотрена возможность получить участок на новый срок без торгов - конкурсов и аукционов — при соблюдении определенных условий. При этом единого периода для перезаключения договора на участки установлено не было: сроки были увязаны со временем окончания действия конкретного договора. Однако затем отраслевые регуляторы сообщили о решении провести процедуры по перезаключению единовременно и подготовке соответствующего законопроекта. Большой резонанс при этом вызвала тема платы за перезаключение договоров на участки.

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