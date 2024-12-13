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О ходе подготовки документов по рыболовным участкам на совещании в Совете Федерации рассказал руководитель профильного департамента Минсельхоза Евгений КАЦ

В Минсельхозе рассказали о ходе работы над документами по рыболовным участкам

Подготовленные Росрыболовством предложения по изменению постановления о правилах расчета и взимания платы находятся на рассмотрении в Минсельхозе, а законопроект о единовременной кампании по перезаключению договоров на участки - в правительстве, сообщил представитель министерства.

Вопросы платы за перезакрепление рыболовных участков в ноябре рассматривались с участием депутатов и сенаторов на совещании у заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева. Сейчас предложения Росрыболовства о возможной корректировке и учете отдельных вопросов практики правоприменения находятся в Минсельхозе, рассказал руководитель профильного департамента министерства Евгений Кац на совещании «Развитие береговой инфраструктуры сельских и прибрежных рыбацких поселений на территории Дальнего Востока». Встреча по такой теме была организована 13 декабря на площадке Совета Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

«Я думаю, что в ближайшее время какие-то предложения по внесению изменений в 959-е постановление выйдут уже в публичную плоскость, для того чтобы по возможности их принять», - сказал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России. Документ касается уточнения рассрочки и порядка определения платежей.

«При этом мы понимаем, что мы - не одни в принятии этого акта. У нас есть коллеги из других федеральных органов исполнительной власти, мы об этом всегда говорили, поэтому в случае наличия каких-то разногласий будем обсуждать это совместно», - обратил внимание представитель ведомства.

Он также рассказал, что по поручению главы государства подготовлен проект закона о единовременном перезаключении договоров в следующем году - документ находится в правительстве. «В случае его внесения в Госдуму, он будет рассматриваться и уже на площадке Госдумы оцениваться его содержание и вопросы», - сказал Евгений Кац.

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