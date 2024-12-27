Маргарита Крючкова: Портал Fishnews стал путеводителем по рыбной отрасли

Интернет-портал Fishnews.ru за годы работы накопил богатейший архив информации об отечественном рыбном хозяйстве, открытый для всех желающих. Это большие возможности работы с данными, отмечает главный редактор Маргарита Крючкова.

«Мне кажется, это огромное искусство — вести бизнес в отрасли, жестко зависимой и от природных факторов, и от государственного регулирования. Мало того что нужно иметь природный ресурс в необходимых объемах, надо еще, чтобы правовые механизмы вам позволяли работать, — прокомментировала главный редактор интернет-портала в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». — Fishnews помогает своим читателям во всем этом разбираться. У нас действительно накоплен огромный архив, причем абсолютно открытый».

Для того чтобы в публикациях было легче ориентироваться, на сайте действует система рубрикации. «Наши рубрики пользуются огромной популярностью — думаю, как раз за счет того, что они помогают людям находить нужную информацию. В разделах собраны материалы по темам за много лет», — обратила внимание Маргарита Крючкова.

Например, рубрика «Инвестквоты» существует с 2016 г. — уже восемь лет. «То есть когда вышел закон о первом этапе инвестиционных квот, мы создали специальный раздел на сайте, и с тех пор туда собирается вся информация по теме. Здесь экспертные мнения, обзоры законодательства, интервью, репортажи об инвестиционных проектах, которые рыбопромышленные компании реализовывали или реализуют в рамках механизма инвестквот. Сюда же, разумеется, поступает информация о втором этапе, который стартовал с прошлого года», — рассказала главред портала.

Аналогично работает рубрика «Крабовые квоты». «В 2019 году появился принцип распределения крабовых квот на аукционах с инвестиционными обязательствами, но этому предшествовала большая предыстория, начало которой положило знаменитое письмо. Поэтому первая новость в рубрике была опубликована 20 ноября 2017 года!» — отметила Маргарита Крючкова.

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