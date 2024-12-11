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Российские компании принимают участие в Salon Halieutis в составе национального стенда. Фото пресс-службы ESG

Африка ждет российских рыбопромышленников

В марокканском Агадире 5-9 февраля уже в седьмой раз пройдет рыбохозяйственная выставка Salon Halieutis. Площадь национальной экспозиции Российской Федерации достигнет 250 кв. м.

Перспективы африканских рынков

Компании РФ поставляют в страны Африки рыбную продукцию на сумму порядка 70 млн долларов в год. По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), до 2030 г. показатели могут вырасти почти в два раза — до 134,4 тыс. тонн, или 179,9 млн долларов в стоимостном выражении.

Участие в Salon Halieutis в 2025 г. примут свыше 330 экспонентов, а количество посетителей, по прогнозам, превысит 50 тыс. специалистов рыбной отрасли из 50 стран. Национальная экспозиция России расположится в самом центре павильона B, ее организатором традиционно выступает Expo Solutions Group.

«Мы выбираем самых крупных трейдеров из каждой страны и напрямую связываемся с ними, чтобы согласовать встречу с российскими участниками на выставке в феврале. В дополнение к нашим контактам по линии COMHAFAT/ATLAFCO мы уже встретились и обсудили возможности сотрудничества с посольствами Замбии, Египта, Ганы, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуара. В ближайшее время у нас также запланированы встречи с торговыми представительствами Эфиопии, Сенегала, Нигерии, Гвинеи, Мозамбика, Демократической Республики Конго, Бенина, Маврикия, Камеруна», — рассказали Fishnews в пресс-службе ESG.

В местной структуре потребления преобладают скумбрия, ставрида, сардина, сардинела, путассу, сельдь. В последние годы ЮАР также увеличивает закупки минтая. Суммарный объем импорта рыбопродукции африканскими странами составляет 3,8 млрд долларов.

Гендиректор ESG Иван Фетисов обратил внимание, что следует значительно нарастить поставки в Африку, не ограничиваясь привычными для местного потребления видами, но также предлагая альтернативу от российского промысла. «С учетом роста востребованности на мировых рынках необходимо также продемонстрировать достигнутый прогресс в производстве широкого ассортимента консервированной продукции. Не менее важно уже сейчас прицелиться к местному рынку продукции рыбопереработки», — отметил он.

Не только торговля рыбой

Одно из перспективных направлений — участие в управлении промыслом, основанное на результатах Большой африканской экспедиции ВНИРО. Планируется, что данные исследований и развитие сотрудничества на межгосударственном уровне помогут российским предприятиям совместно с партнерами более полно использовать рыбные ресурсы Африки.

Кроме того, Россия активно развивает выпуск продукции рыбопереработки. С ростом сектора аквакультуры пропорционально увеличивается и потребность в рыбной муке — одном из главных компонентов кормов.

С 2019 по 2023 гг. ее производство в РФ увеличилось на 36%, до 174 тыс. тонн. Эксперты ВАРПЭ прогнозируют, что к 2030 г. потенциал поставок российской рыбной муки достигнет 546,1 тыс. тонн. Это товар с высокой производственной и экспортной ценностью.

Также африканское бизнес-сообщество заинтересовано в опыте и практических решениях российской рыбной отрасли, подчеркивают в Expo Solutions Group. По ее данным, местные власти активно поддерживают работу в сфере продовольственного обеспечения, привлекая новые инвестиции и перспективных партнеров.

В ESG рассказали, что Африканский банк развития недавно выделил Кот-д’Ивуару кредит в 24,63 млн евро на реализацию инфраструктурных проектов в области рыболовства и аквакультуры. Это модернизация производственных и перерабатывающих мощностей, развитие производства товарной рыбы, программы образования и переподготовки отраслевых специалистов.

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