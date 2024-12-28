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Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО в составе российской делегации приняли участие в работе научных органов Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC/СТО). Фото пресс-службы ТИНРО

Запасы тихоокеанской сайры не вызывают оптимизма

Научный комитет Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана рекомендовал сократить в 2025 г. ОДУ тихоокеанской сайры на 10% по сравнению с текущим годом. Снижение промысловой нагрузки нацелено на сохранение и восстановление ресурса.

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО в составе российской делегации приняли участие в работе научных органов Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC/СТО). Представители Вануату, Евросоюза, Канады, Китая, Китайского Тайбэя, Республики Корея, России, США и Японии, а также приглашенные наблюдатели и эксперты обменялись информацией по вопросам промысла и оценки запасов донных и пелагических рыб в конвенционном районе комиссии.

В рамках пятой встречи малого научного комитета по донным рыбам и морским экосистемам рассматривался ряд вопросов, связанных с донным промыслом и новыми данными об изучении и состоянии глубоководных донных экосистем на Императорском подводном хребте и возвышенностях северо-восточной части Тихого океана. Ученые обсудили актуальные данные по промысловым глубоководным объектам, таким как кабан-рыба, низкотелый берикс, морской монах и угольная рыба.

По результатам глубоководных исследований подводными аппаратами Комиссии СТО рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности временного закрытия двух участков на горе Юрияку с высокими концентрациями организмов-индикаторов уязвимых морских экосистем. Малый научный комитет не рекомендовал к закрытию для донного промысла всей горы Юрияку и других поднятий Императорского хребта.

На 14-й встрече малого научного комитета по тихоокеанской сайре обсуждалась оценка запаса сайры с учетом различных моделей и подходов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, модельные расчеты не прогнозируют высокого пополнения сайры в ближайшие годы. Стороны пришли к заключению, что с целью сохранения и восстановления запаса необходимо постепенно снижать промысловую нагрузку. На 2025 г. рекомендовано снижение общего допустимого улова сайры на 10% по сравнению с объемами текущего года.

Отчеты руководителей малых научных комитетов, технической группы и рабочих групп были заслушаны в ходе девятого заседания научного комитета Комиссии СТО. Для решения проблемных вопросов по оценке запасов японской скумбрии решено провести ревизию входных данных для когортной модели. Особое внимание уделено вовлечению информации по изменению климата в модели оценки запасов.

По итогам заседания были одобрены согласованные рекомендации научного комитета и подчиненных ему органов, адресованные Комиссии СТО для принятия решений по управлению рыбными ресурсами и защите уязвимых морских экосистем в районе действия конвенции.

Следующее заседание научного комитета планируется провести 15–18 декабря 2025 г. в Японии, а предшествующие ему заседания малых комитетов по сайре и по донным рыбам и морским экосистемам — 8–13 декабря.

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