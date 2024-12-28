Енисей и Чулым пополнят осетрятами за счет краевого бюджета

В 2025 г. Красноярский край продолжит финансировать из регионального бюджета пополнение своих рек ценными видами рыб. На эти цели готовы потратить почти 20 млн рублей.

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края проводит электронный аукцион на выполнение работ по сохранению особо ценных видов рыб в бассейне Енисея. Максимальная цена госконтракта — 19,97 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ЕИС «Закупки».

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо обеспечить содержание ремонтно-маточного стада осетровых в течение 2025 г., а также до 1 сентября 2025 г. провести выпуск молоди сибирского осетра в Енисей (28 тыс. штук енисейской популяции) и в реку Чулым (33 тыс. штук обской популяции).

Напомним, что в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» ежегодные выпуски проводятся с 2008 г. Для этого в Красноярском крае было сформировано ремонтно-маточное стадо осетровых рыб.

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