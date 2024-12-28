Правительство обновило список градо- и поселкообразующих предприятий

Кабмин внес изменения в перечень российских градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Такие предприятия имеют право на пониженную ставку сбора за пользование водными биоресурсами.

Изменения в перечень российских градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций внесены постановлением от 26 декабря 2024 г. № 1908. Поправки вступят в силу с 1 января 2025 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включено акционерное общество «Атлас» в Архангельской области.

В то же время из перечня по Калининградской области исключается СПК «Рыболовецкий колхоз «Доброволец», по Хабаровскому краю — ООО «Босантур Два».

Напомним, что градо- и посекообразующие российские рыбохозяйственные организации, рыболовецкие артели (колхозы) могут платить сбор за пользование водными биоресурсами по ставке 15% от нормативных, но только до конца 2027 г. При этом в 2025 г. ставки сбора впервые будут проиндексированы на коэффициент-дефлятор.

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