Промысловым сборам предстоит первая индексация

Минэкономразвития установило коэффициенты-дефляторы на 2025 г. В том числе показатель, который будет использован для пересчета ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Коэффициенты-дефляторы на предстоящий год установлены приказом Минэкономразвития от 17 октября № 645.

Это в том числе коэффициент-дефлятор, используемый для целей главы 25.1 НК РФ. Он составит 1,08, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в 2022 г. ставки сбора за пользование водными биоресурсами были пересмотрены. При этом авторы закона предусмотрели, что с 2025 г. ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

С учетом дефлятора на 2025 г., ставка сбора по минтаю возрастет с нынешних 4300 рублей за тонну до 4644 рублей. По сельди Дальневосточного бассейна — с 400 рублей за тонну до 432 рублей. По треске Дальнего Востока — с 6400 рублей до 6912 рублей. По треске Северного бассейна — с 7900 рублей до 8532 рублей, пикше — с 4300 рублей до 4644 рублей.

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