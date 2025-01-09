Права на добычу глубоководных крабов снова попытаются продать с инвестиционной нагрузкой

Росрыболовство вновь выставило на торги с инвестиционными обязательствами доли квот добычи глубоководных крабов в Дальневосточном бассейне. Электронный аукцион запланирован на 24 января.

Прием заявок на участие в торгах открылся 28 декабря и завершится 21 января, сообщает корреспондент Fishnews. На продажу выставлены два лота. Каждый из них включает по 50% долей квоты вылова в инвестиционных целях краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах.

Стартовая цена лота по сравнению с предыдущей попыткой продать права на добычу снизились с 1,6 млрд рублей (тогда на торги не поступило заявок) до суммы около 1,4 млрд рублей. Покупатели также должны будут принять на себя обязательства по строительству судна в России.

Читайте также: Квоты на краба Северного бассейна попытаются продать в третий раз

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews