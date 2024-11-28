Права на вылов глубоководных крабов не нашли покупателей

Торги по продаже долей квот вылова крабов-стригунов красного и ангулятуса с инвестиционными обязательствами не состоялись в связи с отсутствием заявок. На аукцион на этот раз выставлялись укрупненные лоты.

Новые торги по продаже долей квот вылова глубоководных крабов в инвестиционных целях были намечены на 28 ноября. На аукцион выставлялись два лота, на этот раз укрупненные. Каждый включал по 50% долей квоты стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Начальная цена комплекта превышала 1,6 млрд рублей. При этом покупатель должен быть взять на себя обязательства по постройке в России промыслового судна.

Напомним, что на совещании по реализации программы квот под инвестиции, проходившем 21 сентября в Совете Федерации, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов выступил с предложением исключить глубоководных крабов из списка объектов, квоты на добычу которых реализуются через аукционы с инвестобязательствами. Такие проекты заведомо убыточны, заявил руководитель АРПП. Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин поручил аппарату комитета в начале декабря подготовить обращение к председателю правительства о необходимости вернуться к вопросу о механизмах распределения квот на глубоководных крабов.

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