Торговец икрой ждет решения суда
В Приморском крае суд утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Владивостока. По версии следствия, мужчина занимался незаконным оборотом осетровой икры.
Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение перевозка и продажа дериватов особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенные с использованием интернета).
Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, по данным правоохранителей, в августе 2023 г. обвиняемый купил и перевез в столицу Приморья 1,5 кг икры амурского осетра без документов. Также он разместил в интернете объявление о продаже деликатеса по цене 30 тыс. рублей за килограмм.
Преступную деятельность пресекли в октябре 2023 г. сотрудники краевого УФСБ России. Икру изъяли.
Дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока.
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