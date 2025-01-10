Правительство закрепило задачу по отечественному производству кормов

Снижение зависимости от импортных критически важных кормовых добавок правительство видит в числе задач для технологической обеспечения продовольственной безопасности.

Напомним, что правительство сформировало Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Документ определяет стратегические приоритеты правительства для выполнения задач из «майского» указа президента.

В качестве одной из национальных целей определено технологическое лидерство. В том числе планируется обеспечить технологическую независимость в сфере продовольственной безопасности. Здесь власти предполагают работать по специальному национальному проекту — «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве задач выделено снижение уровня зависимости от импорта в селекции и генетике; обеспечение технической и технологической независимости сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности; обеспечение предприятий АПК кадрами; развитие производства отечественных ветпрепаратов.

Также предусмотрено сокращение зависимости от импорта критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок.

Напомним, что в рамках нового нацпроекта планировалось в том числе решать задачи по замещению импорта в производстве кормов для аквакультуры. Об этом ранее сообщала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Читайте также: Экспорт продукции АПК собираются нарастить до 55 млрд долларов

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews