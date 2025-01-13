Калининградские шпроты доказали свою безопасность

Лабораторные исследования подтвердили безопасность рыбных консервов калининградского бренда «За Родину». По результатам экспертизы следы ботулотоксина в шпротах отсутствуют, сообщили в группе компаний.

Заключение о безопасности шпрот в стеклянной банке «За Родину» выдали подведомственные Роспотребнадзору лаборатории, куда были направлены образцы из партии консервов, изготовленной 13 сентября 2024 г. Причиной проверки стали сообщения о двух случаях заражения ботулизмом в Свердловской области в декабре 2024 г. после употребления рыбных консервов, купленных у неизвестного лица, торгующего из грузовика.

По итогам экспертизы следов ботулотоксина в шпротах калининградского производителя не обнаружено. «Результаты подтверждают высокое качество и безопасность наших шпрот, — заявил председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич. — Только в течение 2024 года было проведено 150 лабораторных исследований нашей продукции, которые не выявили каких-либо отклонений и тем более присутствия ботулотоксина».

«Отличная новость, но иначе и не могло быть, — прокомментировал ситуацию Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин. — Справедливость восторжествовала. Откровенно удивляли скоропалительные выводы и ярлыки, появившиеся до результатов независимой экспертизы».

По словам Сергея Лютаревича, главной задачей сейчас является выяснение всех обстоятельств происшествия и обеспечение максимальной защиты потребителей от недобросовестных продавцов и возможного фальсификата.

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