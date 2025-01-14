Рыбопереработка идет по пути консолидации бизнеса

Укрупнение в рыбопереработке еще только на старте, но в ближайшие годы процесс продолжится, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. Это будут и сделки слияний и поглощений, и органический рост игроков рынка, полагает он.

Тему консолидации председатель Рыбного союза Александр Панин прокомментировал в видеоинтервью для телеграм-канала «Ни рыба ни мясо» и Fishnews.

В рыбодобывающей отрасли процесс консолидации идет давно, в рыбопереработке он только начинается, отметил руководитель объединения.

«Мы видим, что на рынке появился крупный игрок. И все знают о последних сделках с компаниями «Вичюнай» и «Агама», впереди нас ждут еще подобные поглощения», — полагает Александр Панин.

Консолидация бизнеса идет не только в результате сделок M&A, но и органическим образом. Согласно данным Росстата, с 2017 по 2024 г. число предприятий в рыбопереработке сократилось на треть, при этом выручка выросла в 3,5 раза, налоговые отчисления — в 2 раза, не снизилось количество работающих.

«То есть основные параметры говорят о том, что это сокращение количества предприятий не за счет того, что бизнес банкротится и уходит с рынка, а именно за счет того, что укрупняются действительно серьезные игроки и происходит консолидация такая органическая», — обрисовал ситуацию председатель Рыбного союза.

По его мнению, в ближайшую пятилетку процессы консолидации продолжатся — как за счет сделок M&A, так и за счет органического роста крупных и средних игроков рынка.

В видеоинтервью с Александром Паниным затронут широкий круг тем. Председатель Рыбного союза рассказывает об объединении и его задачах, рассуждает об эффективности мер по борьбе с фальсификатом на рынке и позитивных изменениях в рыбной торговле, роли господдержки в развитии производства продукции глубокой переработки. Эксперт также остановился на интересных тенденциях прихода ритейла в рыбопереработку и популяризации рыбной продукции.

Телеграм-канал «Ни рыба ни мясо» посвящен тематике рыбного хозяйства и мясопереработки. Видеоподкасты с экспертами отраслей записывает управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка, куратор этих направлений Кирилл Костына.

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