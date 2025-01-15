На Ставрополье поймали икорную мошенницу

В Ставропольском крае жительница Новопавловска стала фигуранткой уголовного дела, обманом продав пенсионерке 2,5 кг имитированной красной и черной икры.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Железноводску обратилась дочь 85-летней местной жительницы с сообщением о мошенничестве в отношении матери. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастна ранее судимая жительница Новопавловска. Доставленная в отдел гражданка дала признательные показания.

По словам фигурантки, она пришла к потерпевшей и заявила, что ее дочь якобы заказала красную и черную икру. Введенная в заблуждение пенсионерка передала в счет оплаты за покупку 34 тыс. рублей. Вскоре обманутая женщина связалась с родственницей и узнала, что никакой икры та не заказывала.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, полицейские изъяли 2 кг красной и 500 г черной икры. Проведенная товароведческая экспертиза показала, что продукция является имитированной.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

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