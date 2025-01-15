В прибрежье Владивостока выход на лед закрыли на всю зиму

Во Владивостоке до 27 февраля запретили выходить на лед в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива. Ранее ограничение вводили до 12 января.

Решение приняли в администрации города. Соответствующие изменения внесены в постановление от 4 декабря 2024 г. № 3466 «О запрете выхода на лед водных объектов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, в зимний период 2024-2025 гг.».

«Продление запрета вызвано несколькими причинами. Во-первых, нет устойчивых низких температур воздуха для образования льда. Вторая причина — ветер, который ломает лед и выносит льдины в открытую часть залива Петра Великого», — рассказали в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Владивостока, в закрытых бухтах и на других водных объектах (реках, озерах) выход на лед разрешен при соблюдении всех правил личной безопасности.

Жителям и гостям Владивостока, любителям подледного лова настоятельно рекомендуют быть осторожными. Особое внимание следует уделить детям.

Напомним, выезд на лед на всех видах транспорта в Приморье запрещен постоянно. Суммы штрафов варьируются от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.

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