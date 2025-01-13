Автомобили на зимней рыбалке в Приморье «поймали» с дрона

Во Владивостоке прошел воскресный межведомственный рейд по предупреждению выезда на лед. Нарушителей зафиксировали с помощью квадрокоптера.

В мероприятии приняли участие специалисты учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС совместно с административной комиссией Владивостока и полицией, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

При помощи квадрокоптера на фото и видео фиксировались нарушители, которые выехали на лед на автомобилях. Всем любителям такой рыбалки будут выписаны протоколы.

«Мы все машины зафиксировали при помощи техники коллег, картинка получилась четкая, номера автомобилей видно. Сейчас члены административной комиссии составят протоколы и направят их в суд», — рассказали специалисты.

Напомним, выезд на лед в Приморском крае запрещен в течение всего зимнего периода. За нарушения предусмотрены штрафы — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для физических лиц.

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