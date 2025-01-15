Южная Корея обновила список российских рыбных поставщиков
Российский Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции опубликовал обновленный список поставщиков рыбной продукции в Республику Корея.
Россельхознадзор ранее сообщил, что южнокорейские власти расширили список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбной продукции на рынок Республики Корея. Право экспорта было предоставлено еще с шести объектов.
Как сообщает корреспондент Fishnews, перечень пополнили поставщики из Калининградской и Мурманской областей, Хабаровского края и Приморья.
Обновленный список размещен на сайте подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.
Всего в перечне 1021 объект, одобренный для поставок.
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