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С 1 сентября вступает в силу целый ряд изменений законодательства, регулирующего вопросы рыбной отрасли

Что меняется в рыбной отрасли с сентября

С 1 сентября вступает в силу целый ряд изменений законодательства, регулирующего вопросы рыбной отрасли. Fishnews подготовил подборку информации о новинках правовой базы.

Рыболовные участки — на острие информационной волны

Тема, которая сейчас на острие информационной повестки в отрасли, — перезакрепление рыболовных участков. С 1 сентября вступает в силу федеральный закон о новых принципах распределения РЛУ.

Закрепление участков через конкурсы остается только для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. Также предусмотрена возможность перезакрепления рыболовных участков без торгов (конкурсов и аукционов), но здесь уже возникло множество вопросов, прежде всего — по поводу принципов расчета и взимания платы за участки.

Новые участки, а также РЛУ, договоры на которые не будут перезаключены без торгов, отправятся на аукционы (как уже говорилось выше, кроме участков для традиционного рыболовства).

Все аукционы в рыбной отрасли при этом переходят на электронный формат, а недобросовестные участники будут попадать в специальный реестр.

Материалы по теме рыболовных участков собраны на нашем сайте в рубрике «Лососевые участки».

Диких китов и дельфинов запретят ловить для шоу

Вступает в силу принятый еще в прошлом году федеральный закон, призванный защитить морских млекопитающих. Запрещается добывать морских зверей для зрелищно-развлекательных мероприятий.

Вылов для культурно-просветительской деятельности остается, но допускается только на основании решения комиссии правительства. При этом, чтобы обеспечить прозрачность предоставления доступа к отлову морских обитателей, такие решения должны будут публиковаться на сайте Росрыболовства.

По поставкам в ЕС начнут действовать новшества

Запускается действие изменений, которые Минсельхоз России внес в порядок заполнения и утверждения сертификатов для экспорта в Евросоюз, определенный приказом от 19 июня 2020 г. № 335.

Уточняется, что заявление в случае, если заявитель согласился с выполнением регламента Совета ЕС, подается в добровольном порядке в теруправления Росрыболовства. Заявитель может сделать это в письменном виде непосредственно, либо отправить по почте, либо в электронном виде, в том числе через портал госуслуг.

Представитель теруправления Росрыболовства рассматривает поданные документы и в срок не позже пяти рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение об утверждении сертификата, а также заполняет его разделы.

Регламентировано уведомление заявителя об отказе в утверждении сертификата должностным лицом теруправления Росрыболовства.

Аквакультуре подготовили послабления по ГЭЭ

Ожидается и вступление в силу изменений в сфере регулирования государственной экологической экспертизы. Из списка объектов ГЭЭ исключается документация, обосновывающая хозяйственную и другую деятельность в сфере пастбищной аквакультуры, — это должно сэкономить время и деньги аквафермеров. Исключение законодатели сделали только для пастбищной аквакультуры в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон.

Предельный срок экспертизы документации в области аквакультуры ограничивается 20 рабочими днями (с возможностью продления по желанию заказчика).

Также закон уточнил, что документация, обосновывающая деятельность в области рыболовства, не является объектом государственной экологической экспертизы. Процедура предусматривается только для проектов общего допустимого улова и изменения ОДУ. Напомним, что общий допустимый улов — это научно обоснованная величина, сколько того или иного вида водных биоресурсов может быть добыто в том или ином районе промысла.

Начнут применяться новое положение о государственной экологической экспертизе и новый перечень документов для ее прохождения.

Новые правила оснащения ТСК

Важный для рыбаков документ — правила оснащения судов техническими средствами контроля. С 1 сентября эти вопросы будут регулироваться новым приказом Минсельхоза — от 13 мая 2024 г. № 250.

Документ предусмотрел временные рамки для использования станций «Инмарсат» — до начала 2026 г.

С жалобу в суд — не сразу

С 1 сентября вводится процедура обязательного досудебного обжалования решений и действий госорганов по выдаче (или невыдаче) целого ряда разрешений. Соответствующий перечень видов разрешительной деятельности установило правительство.

Если заявитель захочет оспорить действия разрешительных органов, ему надо будет оставить жалобу на портале госуслуг.

В список для обязательного досудебного обжалования с 1 сентября включен целый ряд госуслуг Росрыболовства. Это очень важные для предприятий сферы — выдача разрешений на вылов, согласование хозяйственной деятельности, заключение договора пользования рыболовным участком, распределение между юридическими лицами и ИП квот добычи и другие.

Подробнее об особенностях досудебного обжалования может прочитать в статье 11.4 федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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НазадМетки: ОДУаквакультураправительстворосрыболовство
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