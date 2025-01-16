На акватории Сахалинской области продолжат «Генеральную уборку»

Власти Сахалинской области озвучили планы по удалению затонувшего имущества из акватории региона. С 2022 г. удалось убрать 72 судна.

В 2025 г. в Сахалинской области продолжится очистка акватории от затонувшего флота, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

С этого года работы будут вестись в рамках реализации нового нацпроекта «Экологическое благополучие», в состав которого включен федеральный проект «Генеральная уборка».

«Проводимые работы направлены на предотвращение вреда морской среде и повышение туристического потенциала Сахалинской области», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.

Он отметил, что вырученные от переработки металлолома деньги поступают в бюджет области.

В 2025 и последующие годы благодаря «Генеральной уборке» планируется удалить 24 затонувших объекта.

За первый год реализации федерального проекта в Сахалинской области подняли 4 судна, за второй — 30. В 2024 г. специалисты удалили из акватории 38 объектов, а также приступили к утилизации иностранного судна Xing Yuan, которое село на мель у набережной Холмска в 2021 г.

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