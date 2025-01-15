Максим Козлов: Иваси Восточного Сахалина может стать подспорьем рыбакам

Наука оперативно отреагировала на возможности добычи сардины-иваси в Восточно-Сахалинской подзоне, специалисты установили рекомендованный объем вылова этого объекта, отметил президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

При поисках сельди на Восточном Сахалине были обнаружены ресурсы сардины-иваси достаточного хорошего для промысла размера, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Я хотел бы поблагодарить отраслевую науку: она очень оперативно сработала и установила объем для добычи», — рассказал руководитель АРСО на конференции Fishnews Online. — Это тоже может быть хорошим подспорьем для рыбаков, развивающих промысел в этом районе».

Рекомендованный объем вылова сардины-иваси в Восточно-Сахалинской подзоне на 2025 г. установлен в размере 100 тыс. тонн.

Читайте также: Валерий Лимаренко: Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews