Александр Панин: Мы видим активное движение лидеров ритейла в сторону повышения качества рыбы

Ситуация, когда для торговых сетей показатель цены рыбопродукции превалирует над качеством, постепенно меняется, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин. В объединении надеются, что как можно больше федеральных ритейлеров будут следовать этому примеру.

Вопрос качества рыбной продукции в торговых сетях председатель Рыбного союза Александр Панин прокомментировал в видеоинтервью для телеграм-канала «Ни рыба ни мясо» и Fishnews.

Для большинства, наверное, ритейлеров вопрос цены до сих пор играет более важную роль, нежели качество. Однако лидеры рынка работают над изменением этой ситуации, считает руководитель Рыбного союза.

«Мы реально видим активное движение лидеров рынка ритейла в сторону повышения качества рыбы», — рассказал эксперт.

Торговые сети с передовыми подходами к качеству рыбопродукции вкладываются в оборудование для хранения товаров, обратил внимание Александр Панин. Он привел примеры развития торговли рыбной продукцией.

Производители также в последние годы совершили гигантский скачок с точки зрения более качественного предложения, упаковки, отметил глава объединения.

«Очень хотелось бы, чтобы и прочий федеральный ритейл подтягивался именно к лидерам рынка, а не оставались в стороне от этого процесса», — резюмировал председатель Рыбного союза.

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