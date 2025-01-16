Акватории под марифермы у берегов Кубани приобретались вяло

В Ростове-на-Дону завершились аукционные процедуры по продаже аквакультурных участков, расположенных в Черном море у побережья Краснодарского края. В результате проданы четыре лота из десяти.

На торги выставлялись рыбоводные участки под индустриальную аквакультуру в Туапсинском районе, а также вблизи Сочи и Анапы. Согласно протоколу рассмотрения заявок, на три участка в Туапсинском районе заявилось по одному претенденту. Торги были признаны несостоявшимися, в связи с чем комиссия по проведению аукциона решила передать эти РВУ единственным участникам по стартовой цене (1,2 млн рублей, 1 млн рублей и 100 тыс. рублей).

Еще на один участок — вблизи Анапы — первоначально заявилось три претендента, однако в аукционе участвовал только один, сообщает корреспондент Fishnews. Ему и достается этот РВУ по стартовой цене в 150 тыс. рублей.

На остальные участки заявок не поступило, торги были признаны несостоявшимися. Комиссия решила выставить эти акватории на продажу вновь — в срок не более шести месяцев.

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