Российским компаниям распределили объемы для освоения в зоне Марокко

Росрыболовство приняло приказ о распределении международной квоты РФ в рыболовной зоне Марокко по пользователям. Компании получили возможность освоить суммарно 10 тыс. тонн пелагических видов рыб.

Распределение объема части общего допустимого улова, утвержденного применительно к квоте добычи РФ в атлантическое рыболовной зоне Марокко, по пользователям предусмотрено приказом Росрыболовства от 21 ноября 2024 г. № 666.

Как сообщает корреспондент Fishnews, объемы для освоения пелагических видов рыб получили компании «Магаданпромфлот», «Магадантралфлот», «Стрелец-1», «Таурус-1», «Эридан-1», «Мурманский траловый флот».

Напомним, что сотрудничество России и Марокко в рыбной отрасли базируется на межправительственном соглашении, заключенном в 2020 г. Оно допускает промысел российским флотом сардины, сардиннелы, скумбрии, ставриды, анчоуса. В октябре нынешнего года страны продлили действие соглашения.

Читайте также: Марокко продало за год рыбы на 3 млрд долларов

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews