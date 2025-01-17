Байкальские гидробиологи готовятся к исследованиям по омулю

В 2024 г. в Байкальском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии появился сектор гидробиологии. В ближайших планах его сотрудников — работы по определению влияния трофических условий на распределение омуля в Байкале с использованием нового НИС «Викентий Зайцев».

У специалистов сектора гидробиологии большой опыт работы. Общий объем собранного и обработанного материала за пять прошедших лет — более 3 000 проб. Сеть станций, на которых гидробиологи проводят исследования, охватывает мелководную зону Байкала, озерные системы и водотоки Забайкалья и Прибайкалья, каскад водохранилищ на Ангаре, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Наиболее значимые исследования гидробиологов филиала за последние пять лет связаны с федеральным проектом «Сохранение озера Байкал», курируемыми центральным институтом ВНИРО исследованиями Харанорского водохранилища в Забайкальском крае, рек Алдан и Вихорева.

В ближайшее время с использованием нового исследовательского судна «Викентий Зайцев» намечены работы по определению влияния трофических условий на распределение омуля в Байкале.

Читайте также: ВНИРО продолжит изучать популяцию байкальской нерпы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews