ВНИРО продолжит изучать популяцию байкальской нерпы

Авиаучет нерпы на льду озера Байкал запланирован на апрель-май 2025 г. Заказчиком сбора данных выступает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, предполагается использовать беспилотник самолетного типа.

ВНИРО объявил открытый конкурс на проведение авиасъемки нерпы на льдах Байкала, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт ЕИС «Закупки». Время проведения учета — с 1 апреля по 15 мая.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчику предстоит проведение цифровой мультиспектральной авиасъемки распределения взрослых особей и детенышей байкальской нерпы в видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн.

Напомним, беспилотники используются для авиаучета байкальской нерпы уже не первый год. Исследования популяции позволяют сформировать научные основы для эффективного сохранения биоразнообразия Байкала.

Читайте также — Что ждет уникальную рыбу: Совет по науке обсудил перспективы байкальского омуля

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews