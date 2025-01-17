Уловы в Азовском и Черном морях проверяют с особой тщательностью

Рыбу Азовского и Черного морей после декабрьского разлива мазута из двух танкеров усиленно проверяют специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Пока сообщений о загрязненных уловах не поступало.

Роспотребнадзор

В Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора привлекут дополнительные лабораторные мощности для укрепления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности рыбы и морепродуктов, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Будут задействованы усиленные лаборатории в Анапе и Ялте.

Также Роспотребнадзор вводит усиленный контроль уловов, добытых в Черном море, на наличие потенциально опасных веществ, в том числе нефтепродуктов.

Роспотребнадзор напоминает рекомендации для тех, кто занимается частным выловом:

- не следует добывать рыбу в районах, где отмечается загрязнение воды нефтепродуктами (пятна, пленки на воде);

- важно делится информацией о состоянии водоемов и советовать другим рыбакам соблюдать осторожность;

- необходимо проверять рыбу на наличие посторонних запахов или изменений в цвете и текстуре. Эти признаки могут указывать на возможное загрязнение.

В случае подозрений на зараженность пойманной рыбы рекомендуется обратиться в лаборатории Роспотребнадзора для анализа.

Россельхознадзор

Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора тоже усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах. По информации пресс-службы ведомства, 15 января специалисты взяли ряд проб: в Керчи — мороженой тюльки и охлажденного пиленгаса, добытых в Азовском море, в Севастополе — черноморской хамсы, ставриды и свежемороженой хамсы, в Херсонской области в акватории Азовского моря (на озере Сиваш) — камбалы.

Все образцы направлены в лаборатории Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции и Федерального центра охраны здоровья животных.

Отмечено, что мониторинг ситуации продолжается на ежедневной основе.

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