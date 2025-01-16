Черноморскую рыбу будут держать на контроле после нефтеразлива

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского будет исследовать влияние разлива мазута в Керченском проливе на рыбу, моллюсков и других морских обителей.

На сегодняшний день мазут из двух потерпевших крушение танкеров загрязнил более 16 км крымского побережья от Керчи до Ялты, сообщили Fishnews в пресс-службе КФУ. По данным Минтранса, в Черное море вытекло порядка 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов.

«Мы связались с Министерством сельского хозяйства и готовы предоставить свои человеческие и лабораторные ресурсы. Нам будут присылать рыбу и пробу воды, и мы будем смотреть реальный уровень заражения токсическими веществами. Далее органический материал будем передавать химикам, которые, в свою очередь, будут исследовать его на наличие тяжелых металлов и других органических веществ», — рассказал и.о. заведующего кафедрой зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Владимир Подопригора.

По его словам, ученые работают в связке с рыбаками — это позволит охватить больше акваторий для исследования.

Владимир Подопригора отметил, что специалисты университета будут мониторить практически все промысловые виды гидробионтов на предмет наличия или отсутствия опасных для человека веществ. Кроме того, планируется изучить сам мазут.

«Так как все биологические процессы в зимнем море замедлены, у нас есть время до конца февраля. Разлился мазут марки М100, он очень плотный. Сейчас он лежит в основном на дне. Когда начнет нагреваться земля, он всплывет, но всплывет не весь. Данный вид мазута никогда не разливался, в этом как раз состоит сложность. Нам необходимо параллельно со всей работой изучить подробно данную марку, ее состав, поскольку разные нефтепродукты — это абсолютно разное влияние на среду», — обратил внимание руководитель кафедры.

В университете уже подготовлено все необходимое оборудование и лабораторные ресурсы для работы, подчеркнули в КФУ.

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