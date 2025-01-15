Новый рыбозавод строят в Дагестане

В Республике Дагестан начали строительство рыбоперерабатывающего цеха полного цикла. Планируется, что предприятие будет выпускать до 200 тыс. банок консервов в месяц, а также осуществлять шоковую заморозку до 150 тонн каспийской кильки в сутки.

Строительство ведется на территории Кизлярского района, сообщили Fishnews в пресс-службе комитета по рыбному хозяйству республики. Общая площадь объекта составит 1700 кв. м.

Напомним, что к развитию в республике собственной рыбопереработки призывал глава Дагестана Сергей Меликов. Эта же задача обозначена в региональной программе развития рыбохозяйственного комплекса.

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