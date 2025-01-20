Законопроект о сроках перезакрепления может быть рассмотрен в первом чтении совсем скоро

Совет Госдумы определит дальнейшее движение по законопроекту о единых сроках перезакрепления рыболовных участков. Профильный комитет предлагает подготовить документ в феврале к первому чтению.

Напомним, в декабре правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект закона о едином периоде перезаключения договоров на рыболовные участки без торгов — конкурсов и аукционов. В случае с договорами, действовавшими на 1 ноября 2024 г., предложено провести переоформление до 30 декабря 2025 г. — по заявлению пользователя РЛУ.

По действующему закону сроки перезаключения зависят от сроков действия конкретного договора.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется рассмотреть проект закона на заседании Совета Госдумы 20 января.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам предлагает включить законопроект в примерную программу законопроектной работы Госдумы в весеннюю сессию (февраль) в части программы законопроектной деятельности комитета.

Срок представления отзывов, предложений и замечаний по законопроекту, по мнению комитета, нужно установить до 18 февраля, а срок подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении — февраль 2025 г.

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