В ЕАЭС разработают дополнительные ГОСТы к пищевому техрегламенту

Коллегия ЕАЭС актуализировала программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту «О безопасности пищевой продукции». Помимо прочего, программа дополнена планами подготовки новых ГОСТов, в том числе по определению остаточного содержания красителей в рыбной продукции.

Обновление исключило из программы 42 позиции: четыре — в связи с неактуальностью, а по остальным стороны ранее уже разработали соответствующие межгосударственные стандарты, сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В том числе в связи с окончанием разработки из программы исключили позицию «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов».

В программе также перенесены сроки разработки 48 стандартов. Кроме того, документ дополнен 17 позициями по разработке ГОСТов, в том числе на методы определения остаточных количеств ветеринарных лекарств в пищевой продукции животного происхождения.

Одна позиция из добавленных посвящена конкретно рыбной продукции: «Методы определения остаточного содержания красителей (акрифлавина, диметилтионин (Azure A) метиленовой лазури В (Azure В), 9-аминоакридина, этилового фиолетового, метиленового синего, парарозанилина основания, Виктории синей В, Виктории синей R, основного синего 7, лейкомалахитового зеленого, лейкокристаллического фиолетового) в рыбной продукции. Разработка ГОСТ на основе МУ А-1/080 и ГОСТ Р 56962-2016».

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