Власти Приморья обсудили поставки рыбной муки с китайским производителем кормов

Поставки рыбной муки из Приморья в КНР стали одной из тем встречи зампреда краевого правительства Николая Стецко с представителями одной из крупнейших азиатских агропромышленных компаний.

Заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко посетил китайскую агрокомпанию Wellhope во время рабочего визита региональной делегации в Шэньян.

Речь идет об одной из крупнейших агрокомпаний Азии, которая включает в себя семь больших производств и около 200 предприятий, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края. Она занимается производством свинины и мяса курицы, современного фермерского оборудования, премиксов и комбикормов. Организация сотрудничает с предприятиями Приморья».

С представителями агрокомпании обсуждались вопросы поставок рыбной муки, кукурузы и другого сырья из Приморского края.

«Мы убеждены, что сотрудничество и подобные встречи позволят укрепить компании двух государств и повысить показатели по выручке и экспорту», — сказал Николай Стецко.

Делегация Приморского края находилась с рабочим визитом в Шэньяне с 17 по 19 января. Сотрудники краевого правительства приняли участие в открытии фестиваля-ярмарки «Сделано в России», встретились с предпринимателями и посетили особые экономические зоны провинции Ляонин.

По данным Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, за январь-сентябрь 2024 г. Россия заняла пятое место в мире по объемам экспорта рыбной муки.

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