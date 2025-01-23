По промыслу креветок предложили допограничения

Минсельхоз представил проект дополнительных ограничений для промысла креветок на Дальневосточном бассейне на 2025 г. Речь идет о северной и гребенчатой креветках Японского моря.

Проект приказа Минсельхоза «Об установлении ограничений рыболовства креветки северной и креветки гребенчатой в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2025 году» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Предложено закрыть до конца года рыболовство гребенчатой и северной креветок в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 46°00' с.ш., с севера — широтой 47°20' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны.

Для гребенчатой креветки также предложения следующие: закрыть в этом году лов в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 50°00' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны; в Западно-Сахалинской подзоне на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 50°00' с.ш., с запада — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны, с востока — береговой линией острова Сахалин.

По северной креветке проект также предусматривает запрет в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 49°00' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны; в Западно-Сахалинской подзоне на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 49°00' с.ш., с запада — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны, с востока — береговой линией Сахалина.

Меры предложены в связи со значительным сокращением ресурсов креветок, говорится в пояснительной записке к проекту.

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