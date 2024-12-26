Проект приказа по Берингову морю представили в новой версии

Минсельхоз выложил проект приказа об ограничениях рыболовства в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне на 2025 г. в новом варианте. Предложен иной срок запрета использования донных тралов и снюрреводов.

Напомним, что 24 декабря Министерство сельского хозяйства разместило на портале regulation.gov.ru проект приказа об ограничениях рыболовства в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне на предстоящий год.

Однако днем позже была опубликована новая версия проекта приказа, сообщает корреспондент Fishnews. Она предусматривает закрытие рыболовства водных биоресурсов в указанных промысловых районах с применением ярусных орудий лова — по 31 марта 2025 г., с использованием донных тралов и снюрреводов — по 15 апреля.

Ранее ограничения обсуждались в привязке к необходимости сохранения трески во время формирования преднерестовых и нерестовых скоплений.

В декабре Минсельхоз также опубликовал проект приказа об ограничениях спецпромысла трески в Беринговом море.

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