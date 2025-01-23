Жителю Кубани инкриминируют участие в «осетровой» ОПГ

В Краснодарском крае местного жителя обвиняют в незаконном обороте продукции из «краснокнижной» рыбы. По версии следствия, нелегальную деятельность мужчина вел в компании сообщников.

Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю, в мае прошлого года мужчина с подельниками договорились нелегально добывать осетровых в реке Кубань и хранить продукцию для последующей реализации в Красноармейском районе, распределив между собой преступные роли.

В том же месяце обвиняемый продал черную икру в хуторе Прикубанский, после чего был задержан.

В пресс-службе отметили, что фигурант признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обыска дома у мужчины нашли рыбу осетровых пород, снасти «и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела». Расследование продолжается.

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