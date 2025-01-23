Когда рыба — главный герой фестиваля

Тематические фестивали — популярный инструмент для продвижения рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке. Именно этому формату посвящен новый опрос Fishnews.

Рыбные фестивали используют для популяризации своей продукции как отдельные компании, так и объединения производителей. Это праздники, посвященные определенным видам рыбы — например, корюшке, наваге, минтаю, так и рыбному разнообразию тех или иных мест промысла — Дальнего Востока, Балтики. Формат стрит-фуда, и тематические фестивали в кафе и ресторанах.

В рамках нового опроса в телеграм-канале Fishnews предлагаем ответить: участвовали ли вы в рыбных фестивалях (в качестве гостей или со своей продукцией) и как оцениваете результаты? Также мы приглашаем читателей рассказать, каким образом они узнавали о фестивалях.

Итоги голосования подведем в понедельник 27 января.

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