Рыбопереработку Заполярья поможет развивать новая лаборатория

В Мурманском арктическом университете (МАУ) начала работу молодежная научно-исследовательская лаборатория. Ее основная задача — создание и усовершенствование технологий переработки морских биоресурсов.

Новую лабораторию «Химия и технология морских биоресурсов» открыл губернатор Андрей Чибис в День студента 25 января.

«У ребят появилась возможность проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования, которые прямо сейчас нужны для рыбопереработки, для большего использования биоресурсов, добываемых рыбопромышленными компаниями в Баренцевом и Белом морях», — отметил глава региона.

На создание лаборатории и модернизацию инженерной инфраструктуры из областного бюджета в 2024 г. было выделено 20 млн рублей в рамках грантовой поддержки, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона. Обустроены современные помещения для пробоподготовки, проведения физико-химических методов анализа, а также аналитическая лаборатория и рабочие кабинеты.

Сейчас в лаборатории выполняются научно-исследовательские работы и проходят практику магистранты. В дальнейшем переработанные биоресурсы можно использовать в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях, аквакультуре и сельском хозяйстве, отметили в пресс-службе.

Губернатор подчеркнул, что подобные проекты — это не только шаг в развитии научной базы, но и важный вклад в подготовку востребованных специалистов для Арктики.

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