Промысел креветки мониторит наука
Магаданский филиал ВНИРО приступил к мониторингу промысла северной креветки. Исследования проводятся в традиционном районе добычи — Северо-Охотоморской подзоне.
Работы, как и ранее, выполняются в сотрудничестве с магаданскими рыбопромышленниками.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ученые планируют собрать биологический и статистический материал по креветке, взять биологические анализы и выполнить массовые промеры.
«Благоприятная ледовая и погодная обстановка, на данный момент складывающаяся в северной части Охотского моря, позволяет ожидать результативной работы судна и качественного сбора научного материала», — отметили в институте.
Полученные по итогам мониторинга материалы используют для подготовки прогнозов общих допустимых уловов северной креветки и разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации запаса.
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