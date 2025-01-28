Промысел креветки мониторит наука

Магаданский филиал ВНИРО приступил к мониторингу промысла северной креветки. Исследования проводятся в традиционном районе добычи — Северо-Охотоморской подзоне.

Работы, как и ранее, выполняются в сотрудничестве с магаданскими рыбопромышленниками.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ученые планируют собрать биологический и статистический материал по креветке, взять биологические анализы и выполнить массовые промеры.

«Благоприятная ледовая и погодная обстановка, на данный момент складывающаяся в северной части Охотского моря, позволяет ожидать результативной работы судна и качественного сбора научного материала», — отметили в институте.

Полученные по итогам мониторинга материалы используют для подготовки прогнозов общих допустимых уловов северной креветки и разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации запаса.

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