Нынешний «Сахалинский лед» станет «космическим»

Традиционный фестиваль любительского лова наваги «Сахалинский лед» (0+) состоится 22 февраля — как и прежде, на реке Найба в Долинском районе. В этом году у соревнований будет новый девиз: «Сахалинский лед — просто космос».

В министерстве по рыболовству Сахалинской области прошло совещание с организаторами мероприятия. Они обещают насыщенную программу, включающую соревнования по подледному лову, награждение победителей, музыкальные выступления, развлекательные мероприятия для всей семьи, а также угощения и горячие напитки.

Министр по рыболовству региона Иван Радченко подчеркнул важность тщательной подготовки: «Каждый сценарий фестиваля прорабатывается с особым вниманием, чтобы участники и гости получили незабываемые впечатления и положительные эмоции».

Как сообщили Fishnews в ведомстве, регистрация начнется 10 февраля.

Главный организатор фестиваля, руководитель ассоциации «Рыбаки Сахалина» Любовь Стримжа анонсировала, что гостей ждут не только традиционные соревнования, но и яркие активности. Например, выбор лучшего костюма «рыбопланетянина» и «космический» завтрак на льду.

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