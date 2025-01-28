Рыбацкие спасатели оказались под ударом

Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ Росрыболовства столкнулся с серьезными проблемами после аудита. Выводы Счетной палаты о неправомерном применении районных коэффициентов при расчете зарплаты членам экипажей грозят масштабным оттоком кадров со спасательного флота.

Разные подходы

Проведенный в прошлом году аудит охватил деятельность отряда в 2021, 2022, 2023 гг. и истекшей части 2024 г. Результаты опубликованы на сайте Счетной палаты.

В отчете указано, что членам экипажей двух ледокольно-спасательных судов Дальневосточного ЭО АСР, зарегистрированных в порту Владивостока, начисление заработной платы в нарушение установленных требований осуществлялось с применением повышающих коэффициентов 1,8 и 2,0 в зависимости от районов плавания в Беринговом и Охотском морях, а не по месту приписки судов, где районный коэффициент составляет 1,3.

По мнению аудиторов, неправомерные выплаты плавсоставу за три с половиной года составили 45 млн рублей. В ноябре Счетная палата направила материалы контрольного мероприятия в Генеральную прокуратуру РФ, где они были поставлены на особый контроль генпрокурора.

В своем письме Счетная палата ссылается на примечания к постановлениям Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 31 марта 1960 г. № 470/9 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников предприятий, организаций и флота рыбной промышленности» и № 458/9 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате плавающего состава судов морского флота и работников береговых предприятий и организаций морского транспорта».

В отряде же обращают внимание, что, согласно статье 7 Кодекса торгового мореплавания РФ, к рыбопромысловому флоту относятся и суда специального назначения, в том числе аварийно-спасательный флот. Соответственно, и оплата труда членов экипажей судов-спасателей регламентируется федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами как труда на судах рыбопромыслового флота. То есть с выплатой районных коэффициентов в повышенном размере по месту фактического выполнения работ.

«Характер работы наших судов экспедиционный, поэтому в нормативных документах указывалось, что выплата районных коэффициентов осуществляется по месту работы экспедиции», — рассказали Fishnews в спасательном отряде.

В подтверждение своих доводов в июне (в период проверки) учреждение запросило разъяснения у Роструда. Федеральная служба прислала ответ, в котором согласилась с позицией Дальневосточного ЭО АСР, однако Счетную палату это не убедило.

«Мы пытались довести до Счетной палаты, что наши суда относятся к рыбопромысловому флоту, но, к сожалению, нас не услышали. Аудиторы продолжают ориентироваться на нормативно-правовую базу Минтранса, Росморречфлота, согласно которой при расчете заработной платы используется коэффициент порта приписки. Хотя с момента создания отряда, то есть более 60 лет, зарплаты спасателям выплачивались с учетом районов плавания, и проверки нарушений не выявляли!» — подчеркнул начальник Дальневосточного ЭО АСР Сергей Пухов.

Нужна определенность

В настоящее время часть нормативно-правовых актов СССР и РСФСР, регламентирующих порядок применения районных коэффициентов для членов экипажей аварийно-спасательных судов, сохранена. А часть — отменена в ходе «регуляторной гильотины», но продолжает действовать до 1 сентября 2025 г. согласно постановлению правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2467, отмечают спасатели.

Кроме того, до сих пор действует письмо Министерства рыбного хозяйства СССР от 10 октября 1984 г. № 273 «О положении об условиях оплаты труда плавсостава промысловых судов». Там говорится, что работники экспедиционного состава флота получают районные коэффициенты в зависимости от места фактической работы.

Необходимо принять НПА, конкретизирующие порядок начисления районных коэффициентов, настаивают в отряде. Если немедленно не внести такие изменения, то уже с сентября придется платить морякам с учетом «портовых» коэффициентов.

Спасотряды — без денег, рыбаки — без помощи?

«У нас и так низкие зарплаты — гораздо ниже, чем на рыбацких судах и на флоте Морспасслужбы. Притом что наши люди работают в тяжелейших, опаснейших условиях в Охотском, Беринговом, даже в Чукотском морях! Новые кадры найти с такими зарплатами просто невозможно. Бюджетных денег не хватает — между прочим, Счетная палата в ходе своих проверок выявила существенное недофинансирование отряда. А если будем использовать коэффициент 1,3 (согласно порту приписки спасательных судов — Владивостоку), то зарплаты и вовсе станут такими маленькими, что и оставшиеся люди уйдут. И наши суда вообще не смогут выходить в море — из-за недокомплекта экипажей», — отметил Сергей Пухов.

В распоряжении Fishnews имеются копии девяти заявлений об увольнении по собственному желанию от бывших сотрудников отряда только за 2024 г. Причем во всех случаях причиной указана низкая заработная плата. Спасателям не хватает матросов, мотористов, механиков, сварщиков, даже капитанов.

Если прокуратура согласится с выводами Счетной палаты, с похожими проблемами столкнется весь специализированный флот Росрыболовства, включая научно-исследовательские суда, заметили в отряде.

Спасательный отряд направил обращения Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Также Сергей Пухов озвучил проблему на встрече представителей рыбацких компаний с членом Совета Федерации от Приморского края Людмилой Талабаевой, сенатор взяла вопрос на контроль. Обращение Дальневосточного ЭО АСР поддержала и участвовавшая во встрече председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Планируется, что вопрос с зарплатами отряда рассмотрят на заседании Общественного совета при Росрыболовстве 12 февраля с участием представителей Счетной палаты.

«Спасатели не должны пострадать. Если будет принято решение утвердить применение «портовых» коэффициентов, то нужно увеличивать зарплаты другим способом, например, повышением непосредственно окладов», — подчеркнул начальник отряда.

Он выразил надежду, что ситуация изменится, на проблемы спасотрядов обратят внимание и будут оперативно приняты необходимые меры.

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Алексей СЕРЕДА, Fishnews