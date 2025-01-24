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Член Совета Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА совместно с Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке встречу с представителями рыбопромышленных компаний

Рыбопромышленники рассказали о волнующих темах сенатору в Приморье

Вопросы эффективности освоения ресурсной базы дальневосточного рыболовства, распределения рыболовных ресурсов и другие темы подняли рыбопромышленники на встрече с сенатором от Приморского края Людмилой Талабаевой.

Член Совета Федерации Людмила Талабаева совместно с Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке встречу с представителями рыбопромышленных компаний.

Отраслевой бизнес подготовил вопросы, решение которых, по его мнению, поможет эффективнее осваивать водные биоресурсы — с пользой для самих компаний и для государства, отметил президент АРПП Георгий Мартынов.

Так, в ассоциации вновь выступили с предложением исключить из списка объектов для проведения аукционов с инвестиционными обязательствами глубоководных крабов — стригуна ангулятуса в Охотском море и стригуна красного в Японском. Правительство в прошлом году укрупнило лоты для такой продажи, но и после этого провести аукцион не удалось — ни в ноябре 2024 г., ни в январе 2025 г. со снижением начальной цены. Желающих приобрести доли квот на предложенных условиях не нашлось.

Между тем в «резерве» под аукционные квоты «зависло» в прошлом и нынешнем году более чем по 6 тыс. тонн — а это работа для людей, налоги и валютные поступления для страны, обратили внимание рыбопромышленники. В объединении предлагают пойти по тому же пути, что и в случае с аукционами второй волны, и вернуть весь объем по глубоководным крабам в традиционную промышленную квоту.

Также в АРПП считают необходимым исключить из аукционов с инвестобязательствами камчатского и синего крабов подзоны Приморье. По действующему распоряжению правительства такие торги запланированы на 2027 г. Однако права на добычи этих видов краба компании приобрели только в 2017 г., затем договоры были переоформлены на срок до конца 2033 г. А в июне 2021 г. вышел приказ о запрете промысла синего и камчатского крабов в подзоне Приморье, решение о закрытии лова затем продевалось. Запрет действует и сейчас. Рыбопромышленники надеются, что у них будет возможность все-таки вернуться после восстановления запасов к освоению приобретенных в 2017 г. долей квот.

Речь на встрече с сенатором шла не только о доступе к ресурсу, сообщает корреспондент Fishnews. В ассоциации, например, заявили о необходимости доработки системы цифровой маркировки «Честный знак» — для того чтобы требование о маркировании продукции действительно выполняло свои функции по борьбе за чистоту рынка.

Георгий Мартынов обратился к члену Совета Федерации и по теме перезаключения договоров на рыболовные участки — поднять этот вопрос президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья просили коллеги по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. С учетом условий кредитования и состояния ресурсной базы отраслевые объединения предлагают все-таки не торопиться с кампанией по перезакреплению в 2025 г.

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова также попросила рассмотреть возможности льготного кредитования предприятий при перезаключении договоров.

На совещании говорилось и о проблемах, волнующих Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ Росрыболовства. То, что важно для спасателей, важно и для рыбаков, ведь именно флот Дальневосточного ЭО АСР обеспечивает безопасность моряков в районах промысла.

Людмила Талабаева, комментируя итоги встречи, подчеркнула: очень важно, чтобы у рыбопромышленных предприятий была возможность задавать волнующие вопросы государственным органам и структурам, обеспечивающим работу государственных систем. «Надо слышать рыбаков. Они никогда нас не подводили», — акцентировала сенатор.

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